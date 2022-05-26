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CAN 2023 qualifiers: the full Ivory Coast group

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The Ivorian Football Federation unveiled this Thursday the first list of Jean-Louis Gasset, who arrived last week on the Elephants bench. The latter will face Zambia at home (June 3) before flying to Johannesburg, where they will play Lesotho as part of their CAN 2023 qualifiers.

The French coach will be able to take advantage of a full group with the presence of selection executives, such as Eric Bailly, Serge Aurier, Franck Kessié or Max-Alain Gradel. There are also two players from the local championship: Karim Cissé and Karim Konaté, tracked by RB Salzburg.

The complete list of Ivory Coast

GOALKEEPERS

1) SANGARE BADRA ALI (JDR STAR)

2) CISSE ABDOUL KARIM (ASEC MIMOSAS)

3) KONE MOHAMED (HAVRE AC)

DEFENDERS

4) SERGE AURIER (VILLAREAL)

5) KOSSOUNOU ODILON (BAYER LERVERKUSEN)

6) ERIC BAILLY (MANCHESTER UNITED)

7) WILLY BOLY (WOLVERHAMPTON)

8) DELI SIMON ADANA (DEMIRSPOR)

9) KANON WILFRIED (HIFK FOTBOLL)

10) GHISLAIN KONAN (REIMS)

11) HASSANE KAMARA (WATFORD)

MIDFIELDS

12) SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN)

13) KESSIE FRANCK (AC MILAN)

14) AKPA AKPRO JEAN DANIEL (LAZIO ROMA)

15) PAUL EDGAR AKOUOKOU (REAL BETIS)

16) SERI JEAN MICHAEL (FULHAM)

FORWARDERS

17) JEREMIE BOGA (ATALANTA BERGHAM)

18) PEPE NICOLAS (ARSENAL)

19) MAX GRADEL (SIVASPOR)

20) ZAHA WILFRIED (CRYSTAL PALACE)

21) JEAN EVRARD KOUASSI (TRABZONSPOR)

22) MAXWEL CORNET (BURNLEY)

23) SEBASTIAN HALLER (AJAX AMSTERDAM)

24) CHRISTIAN KOUAME (ANDERLECHT)

25) KONATE KARIM (ASEC MIMOSAS)

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