OM announce 3 recruits

It was in the air, it’s now official: Olympique de Marseille completes three finishes for its reserve team. Le milieu de terrain turc ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ดฬ† ๐—˜๐—น๐—บ๐—ฎ๐˜‡, l’ailier camerounais ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐฬง๐—ผ๐—ถ๐˜€ ๐—ฅ๐—ฒฬ๐—ด๐—ถ๐˜€ ๐— ๐˜‚๐—ด๐—ต๐—ฒ et le gardien de but belge ๐—๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฉ๐—ฎ๐—ป ๐—ก๐—ฒ๐—ฐ๐—ธ ont signรฉ ce vendredi.

๐—Ÿ’๐—ฒฬ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒฬ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—ข๐— ๐˜€๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ โœ๏ธLe milieu de terrain ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ดฬ† ๐—˜๐—น๐—บ๐—ฎ๐˜‡ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท, l’ailier ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐฬง๐—ผ๐—ถ๐˜€ ๐—ฅ๐—ฒฬ๐—ด๐—ถ๐˜€ ๐— ๐˜‚๐—ด๐—ต๐—ฒ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ et le gardien de but ๐—๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฉ๐—ฎ๐—ป ๐—ก๐—ฒ๐—ฐ๐—ธ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช rejoignent l’Olympique de Marseille !Plus d’infos โคต๏ธ โ€“ Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 24, 2022